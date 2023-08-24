“Friends” yazarından beklenmedik tepki: “Hiçbir şey göründüğü gibi değil”

Tüm dünyada bir fenomen haline gelen "Friends" dizisine büyük darbe... Popüler serinin eski yazarlarından biri, ekipte yer almanın "hayallerdeki gibi bir iş" olmadığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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1994-2004 yılları arasında yayınlanan ve günümüzde hala popülerliğini yitirmeyen fenomen dizi “Friends”in 7. sezonundaki yazar ekibinde yer alan Patty Lin, dizide çalışmanın kariyerindeki en tanınmış iş olduğunu söylese de, bunun, programda geçirdiği zamanı sevdiği anlamına gelmediğini söylüyor.

Lin, yakında çıkacak anı kitabı “Son Katkıda Bulunanlar: Hollywood’dan Nasıl Ayrıldım”da, on yıl boyunca televizyon yazarı olarak çalışıp “Breaking Bad, “Freaks and Geeks”, “Desperate Housewives” için senaryolar yazdıktan sonra 2008’de Hollywood’dan ayrıldığını açıklıyor.

2000-2001 arasında Friends’in 7. sezonu için ekibe dahil olan Lin, önce yıldız oyuncular Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, David Schwimmer ve Matt LeBlanc ile tanışacağı için heyecanlı olduğunu söyledi.

Ancak hayal ve beklentileri kısa zamanda yıkılan Lin, “Oyuncular, dallara ayrılabilecekken yorgun, eski bir diziye kök salmaktan dolayı mutsuz görünüyorlardı ve ben de şunu hissettim: Sürekli olarak verilen her senaryonun kendilerine özel olarak nasıl hizmet edeceğini merak ediyorlardı.” derken oyuncu kadrosunun bir şakayı sevmemesi durumunda “yeniden yazacağımızı bilerek kasıtlı olarak onu kabul etmediklerini” iddia ediyor.

HEP OLUMSUZ ŞEYLER SÖYLEMİŞLER

Ekipten tek kişinin bile beğenmemesi üzerine düzinelerce iyi esprinin atıldığını söyleyen Lin sözlerine, “Sonra herkes Monica ve Chandler’ın dairesinde oturup senaryoyu tartışırdı. Bu, oyuncuların fikirlerini yüksek sesle dile getirmeleri için ilk fırsattı. Nadiren olumlu şeyler söylerlerdi ancak sorunları gündeme getirdiklerinde uygulanabilir çözümler önermiyorlardı.”

“Kendilerini karakterlerinin koruyucusu olarak görerek, asla şunu yapmayacaklarını veya söylemeyeceklerini sıklıkla savundular. Bu bazen faydalı oldu ama genel olarak bu oturumlar, bir sitcom’dan bekleyeceğiniz tüm hafiflikten yoksun, vahim ve agresif bir kaliteye sahipti.” şeklinde devam etti.

Çalışma günlerinin 12 saat sürdüğünü de ekleyen Lin, personel arasında gruplaşmaların olduğunu da belirtti. Ayrıca “tek Asyalı yazar” olarak “çeşitlilik” amacıyla işe alınıp alınmadığını da merak ediyordu.

Paylaşımlarının sonunda Lin, “Bir daha asla bir komedi dizisinde çalışmak istememem dışında pek bir şey öğrenmedim. Ancak o zaman seçim açıktı. Ve iyi ya da kötü, ‘Friends’ benim özgeçmişimde en tanınabilir işim olarak kalacak” diye yazdı.

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