Popüler dizi Squid Game’in yeni sezonuna dair ilk ayrıntılar…

Netflix'te yayınlanan popüler Güney Kore dizisi Squid Game'in ikinci sezonu için hazırlıklar sürüyor. Dizinin yönetmeni Hwang Dong-hyuk, yeni sezona dair ilk ayrıntıları paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Yayınlandığı ilk andan itibaren büyük ilgi gören ve 2. sezonu heyecanla beklenen Squid Game dizisinin yönetmeni Hwang Dong-hyuk, iki ana karakterin yeni sezon için geri döneceğini doğruladı.

Daily Mail’in haberine göre, dizinin yönetmeni, senaristi ve yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, eleştirmenlerce beğenilen dokuz bölümlük dizinin merakla beklenen ikinci sezonunda yer alacak iki ana karakteri resmen onayladı.

“İKİZ KARDEŞLER GELEBİLİR”

50 yaşındaki yapımcı, başroldeki Seong Gi-hun karakterini canlandıran Lee Jung-jae ve gizemli oyunun baş gözetmeni olan Hwang In-ho karakterini canlandıran Lee Byung-hun’un ikinci sezonda yer alacaklarının kesinleştiğini Deadline’a belirtti.

Dong-hyuk ayrıca, ilk sezonda ölen bazı karakterleri de “olası ikiz kardeşlerini devreye sokarak” yeniden diziye dahil edebilecekleri konusunda espri yaptı.

Yine Netflix’te yayınlanacak olan ikinci sezonun 2024’ün sonunda yayınlanmaya başlaması bekleniyor.

2021’de yayınlanan ilk sezon, tam 94 ülkede 1. sırada yer aldı ve ilk dört haftasında 142 milyon üye tarafından izlendi.

Ama ikinci sezon gelmeden önce Hwang Dong-hyuk’un yeni bir projesi bulunuyor. Ünlü isim “Squid Game’den daha şiddetli olacak” dediği Killing Old People Club’ın (Yaşlıları Öldürme Kulübü) çalışmalarına başladı. Yeni filmin, Umberto Eco’nun bir romanından esinlendiği belirtildi.

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