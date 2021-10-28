Prens Charles edebi mirası korumak için para topluyor

Prens Charles, Sir Walter Scott, Robert Burns ve Charlotte Brontë'nin de aralarında olduğu önemli yazarların eserlerinin açık artırmayla satılmasının önüne geçmek için, Ulusal Kütüphanelerin Dostları Vakfı aracılığıyla kampanya başlattı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de tahtın ilk sıradaki varisi Prens Charles, İngiliz edebiyatının önde gelen eserlerinden oluşan bir koleksiyon için harekete geçti.

The Times’ın haberine göre Honresfield Kütüphanesi Koleksiyonu, Sotheby's Müzayede Evi tarafından Haziran ayında açık artırmaya çıkarılacaktı. Yabancı alıcılara da açık olacak müzayedede Sir Walter Scott, Robert Burns ve Charlotte Brontë’nin de aralarında olduğu önemli yazarların eserlerinin satılması planlanıyordu.

Ancak Prens Charles’ın başında olduğu Ulusal Kütüphanelerin Dostları Vakfı ( Friends of the National Libraries), eserlerin ait olduğu topraklarda kalması gerektiğini savunarak bir kampanya başlattı. Prens Charles’ın da bağış çağrısı yaptığı kampanyada şimdiye dek 7.5 milyon sterlin toplandı. Eserlerin tamamı için 15 milyon sterlin (197 milyon TL) toplanması gerekiyor.