‘Prens ve Dilenci’ kitabı ile değişen hayatlara konuk olun

Amerikalı mizahçı, satirist, yazar Mark Twain’in kaleme aldığı Prens ve Dilenci Alfa Yayınları’ndan çıktı. Amerikan edebiyatının ilk büyük eserlerini vermiş olan Mark Twain Prens ve Dilenci ile 16. yüzyıl İngiltere’sinin bir portresini çiziyor.

“Amerikan edebiyatının babası” Mark Twain'in 1881 yılında yayımlanan romanı Prens ve Dilenci, Londra'da aynı günde çok farklı hayatlara doğan iki oğlan çocuğunu merkeze alıyor. Galler Prensi Edward ile dilenci Tom Canty. Birbirlerine benzerliklerini şans eseri fark eden iki genç yer değiştirmeye karar verdiğinde insanın toplumsal sınıfı ve kimliğinin, hayattaki diğer pek çok şey gibi, şans eseri belirlendiğini öğrenecekleri bir yolculuğa çıkıyorlar.

Genellikle çocuklar için yazıldığı düşünülen bu tarihi satirik roman adaletsiz yasaları, barbarca cezaları, batıl inançları ve dini hoşgörüsüzlüğüyle 16. yüzyıl İngiltere'sinin bir portresini çiziyor.

“Twain, ahlak anlayışını kitaplarına mizah, ince zeka ve –Prens ve Dilenci'de olduğu gibi– harika bir kurguyla yerleştirebilen bir dâhiydi.” E. L. Doctorow