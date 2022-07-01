Prenses Diana’nın portresi ilk kez sergilendi

Prens Charles ile ilişkisinin en çalkantılı döneminde ünlü ressam Nelson Shanks tarafından yapılan Prenses Diana portresi, ocak ayında müzayedede 200 bin doların üzerinde bir fiyatla satıldıktan sonra ilk kez Londra'da sergilendi.

Sozcu.com.tr

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Prenses Diana’nın Kensington Sarayı’ndaki dairesinin merdivenlerine astığı ve ünlü ressam Nelson Shanks tarafından yapılan portre ilk defa sergilendi.

Çalışma, Diana’nın hayatının en çalkantılı dönemi olan 1994 yılında, Prens Charles’tan ayrılmasından sadece iki yıl sonra ve Paris’te bir araba kazasında trajik bir şekilde ölmesinden üç yıl önce yapıldı.

Portrenin Philip Mold & Co. tarafından Londra’daki Masterpiece Sanat Galerisi’nde sergilenmesi, Diana’nın oğlu Prens William ve eşi Kate Middleton’ın ilk ortak boyalı portresinin geçen ay Cambridge’de tanıtılmasıyla geldi.

Diana, 1980’lerde ve 1990’larda dünyanın en ünlü kadınlarından biri olmasına rağmen, nispeten az sayıda boyalı portre için oturdu. Bu portrelerden biri de Nelson Shanks’e ait…

Diana, Londra’daki Kensington Sarayı’ndaki evine yakın stüdyoda Shanks ile birden fazla oturuma katıldı ve bu süre zarfında prenses, sanatçı ve karısı Leona ile yakın ilişkiler kurdu.

Shanks Amerika’ya geri döndüğünde, Diana çifte yazdığı bir mektupta şu satırları kaleme alıyor: “Seni ve Leona’yı Londra’da özlüyorum, çünkü Stüdyoya gelmek güvenli bir sığınaktı, çok destekleyiciydi ve sevgi doluydu.”

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