Prestijli edebiyat ödülünü Damon Galgut kazandı

Dünyanın en prestijli edebiyat ödüllerinden Booker Ödülleri'nin kazananı belli oldu.

Sozcu.com.tr

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Güney Afrikalı yazar Damon Galgut, İngilizce edebi eserler üretenlere verilen ve dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan Booker Ödülü’nü kazandı.

Daha önce 2003 ve 2010 yıllarında Promise isimli kitabıyla da aday gösterilen Galgut, üçüncü denemesinde zaferini ilan etti. Güney Afrikalı yazarın dokuzuncu kitabı olan The Promise’te Güney Afrikalı bir ailenin apartheid döneminden günümüze yaşadıkları anlatılıyor.

Booker Ödülü’nün jüri başkanı Maya Jasanoff kitap için “Olağanüstü bir hikayeyi, zengin konuları ve Güney Afrika’nın son 40 yılını bir araya getiren bir eser. Harika fikirleri müthiş hikaye anlatımıyla bir araya getirdi” yorumunu yaptı. Jüri Başkanı ayrıca kitap hakkında konuşulacak çok şey olduğunu söyledi.

Kitabın yazarı ise, bu ödülden doları çok mutlu olduğunu dile getirdi.