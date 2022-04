Prestijli kitap listesinde ne Harry Potter var ne de Yüzüklerin Efendisi

Britanya tarihinin en uzun hizmet veren hükümdarı olan II. Elizabeth için oluşturulan kitap listesi Platinum Jubilee'de iki önemli eserin yer almaması dikkat çekti. Kraliçenin 70 yıllık hükümdarlığını vurgulayan 70 kitap arasında ne Harry Potter ne de Yüzüklerin efendisi yer alıyor.

Kraliçe II. Elizabeth, 6 Şubat 1952’de başlayan saltanatı ile Britanya tarihinin en uzun süre hizmet veren hükümdarı. Kraliçe’nin saltanatının her on yılı için on tane kitap seçildi. BBC’nin Platinum Jubilee listesi, İngiltere’deki kasaba ve köylerden kütüphanecileri ve 54 ülkedeki okuyucuları içeren beş aylık bir aramanın ardından derlendi.

Son 70 yılda İngiliz Milletler Topluluğu’nun her yerinden, 14’ü Birleşik Krallık’tan olmak üzere yazarlar tarafından üretilen 70 parça güzel ve heyecan verici eseri sunmayı hedefliyor.

153 kitaptan oluşan ilk uzun liste yarıdan fazla azaltılarak 70’e düşürüldü ve kraliçenin saltanatının her yılı için bir kitap seçildi.

Ancak İngiltere’nin en prestijli romancılarından ikisi listeden çıkarıldı. JK Rowling’in Harry Potter’ı ve JRR Tolkien’in Yüzüklerin Efendisi listede kendilerine yer bulamadılar.

Queen Mary ve Westfield Üniversitesi’nde modern edebiyat fahri profesörü Susheila Nasta, liste tamamlanmadan önce JK Rowling hakkında büyük bir tartışma yapıldığını söyledi.

Listede, Margaret Atwood’un Damızlık Kızın Öyküsü (The Handmaid’s Tale), John Le Carré’nin Köstebek’i (Tinker Tailor Soldier Spy) ve Yann Martel’in Pi’nin Yaşamı (Life of Pi) da yer alan dikkat çeken eserler arasında.

Listeyi oluşturmak için BBC ile birleşen The Reading Agency yardım kuruluşunun yaratıcı direktörü Debbie Hicks, “Bu listenin harika okumalar hakkında ulusal bir konuşmanın başlangıcı olmasını istiyoruz” dedi.

