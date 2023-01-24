Priene Antik Kenti fotoğrafçıları büyülüyor

Aydın'ın Söke ilçesindeki Priene Antik Kenti, geceleri fotoğrafçıları ağırlıyor.

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Sırtını Samsun Dağı’na yaslayan sarp kayalıklar üzerine kurulu Prien Antik Kenti, gündüz olduğu kadar gece de ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.

Antik kenti gruplar halinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün verdiği izinle ziyaret eden fotoğrafçılar, uzun pozlama tekniğiyle, gökyüzünün ve antik kentin fotoğraflarını çekiyor.

Antik kentteki Demeter Kutsal Alanı, Athena Tapınağı, tiyatro ve agora, havanın bulutsuz ve açık olduğu gecelerde fotoğrafçılara güzel kareler yakalama şansı veriyor. (AA)