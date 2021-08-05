Priene Antik kenti ziyarete kapatıldı

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Güllübahçe Mahallesi'nde bulunan ormanlık alan içindeki Priene Antik Kenti bir hafta süreyle ziyarete kapatıldı.

LATIF SANSÜR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ormanlık ve sarp kayalık alanda bulunan Priene Antik Kenti olası bir yangın tehdidine karşı ziyarete kapatıldı.

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürüğü’nden yapılan açıklamada, “En kıymetli kültür miraslarımızdan biri olan Priene Antik Kentimiz eşsiz bir ormanlık alanın içinde yer alıyor. Hem ormanımızı hem Priene’yi korumak en öncelikli sorumluluklarımızdan biri. Bu nedenle Priene Antik Kentimizi bir hafta süreyle ziyarete kapatıyoruz” denildi.