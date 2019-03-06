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Prodigy’nin solisti Keith Flint, eşi dönmeyince intihar etmiş
Prodigy’nin solisti Keith Flint, eşi dönmeyince intihar etmiş
Prodigy grubunun solisti Keith Flint'in intihar etmeden önce Japonya'ya giden eşini yanına çağırdığı, eşinin dönmemesi üzerine de hayatına son verdiği iddia edildi.
Kültür Sanat 6 Mart 2019 - 14:53

Prodigy grubunun solisti 49 yaşındaki Keith Flint’in ihtarının yankıları sürüyor. Flint’in intihar etmeden önce bir yıl önce evden ayrılan Japon eşi DJ Mayumi Kai’yi aradığı ve geri çağırdığı öne sürüldü. Flint’in eşinin geri dönmesi için İngiltere’nin Essex bölgesindeki evini 1 milyon 500 bin sterline satışa çıkardığı öğrenildi.

The Sun’a konuşan bir kişi, Keith’in eşini defalarca aradığını, dönmesi için yalvardığını söyledi. Kai’nin fikrini değiştirmemesi nedeniyle Keith’in bunalıma girdiğini belirten kaynak, intiharın da bundan dolayı gerçekleştiğini söyledi.

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