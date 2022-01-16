Prof. Dr. Bozkurt Kuruç hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun usta ismi Prof. Dr. Bozkurt Kuruç 86 yaşında hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Oyuncu, yönetmen ve öğretim üyesi Prof. Dr. Bozkurt Kuruç hayatını kaybetti. Uzun yıllar Türk tiyatrosunun gelişimine hizmet eden Kuruç’un vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Prof. Bozkurt Kuruç'un vefatı dolayısıyla Twitter’dan mesaj yayımladı.

“Devlet sanatçısı, Edebi Kurul Başkanı, sanat yönetim kurulu üyemiz, çok değerli büyüğümüz, hocamız, eski Genel Müdürümüz, yeri doldurulamaz tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç'un vefat haberini almanın derin üzüntüsü içindeyim. Yönettiği sayısız oyunla hafızalarımızda yer etmiş, rol aldığı oyunlarla akıllarımıza kazınmış, yetiştirdiği sanatçılar ile Türk tiyatrosunun gelişmesine katkı sunmuş çok kıymetli Bozkurt Kuruç hocama Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum.”