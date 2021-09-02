Prof. Dr. Hüsamettin Koçan: “Gençler endişeli”

Avrupa Konseyi ödüllü Baksı Müzesi'nde sıra dışı bir etkinlik gerçekleşti. Bayburtlu 69 kadın “69 kadın 69 tuval resim etkinliği” kapsamında 1800 rakımlı tepe üzerine kurulan Baksı Müzesinde tuval karşısına geçip duygularını resmetti. Kurucu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, "Gençler daha endişeli resimler çizdi" dedi.

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Bayburt Üreten Eller Kadın Kültür Sanat Festivali kapsamında Baksı Müzesinde “69 kadın 69 tuval resim etkinliği” 69 kadının katılımıyla gerçekleşti.

Her bir kadının resim yaptığı etkinlikte kadınlar özgürce resimler çizerek duygularını tuvale yansıttı. Müze kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, gerçekleştirilen etkinlikten memnuniyet duyduğunu dile getirerek, müze olarak kadınların her türlü faaliyetlerini desteklediklerini söyledi.

Prof. Dr. Koçan, yapılan resimlerde umutla birlikte endişelerin de resmedildiğini gördüğünü vurgulayarak, gençlerin resimlerde daha endişeli resimler çizdiğini, orta yaştaki kadınların daha umutlu çizimler gerçekleştirdiklerini belirtti.

“UMUT VERİCİ”

Yapılan etkinlikte kadınların dünyaya bakış açısını görmenin mümkün olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, “Çizilen resimler kadınların kimliklerini, dünyaya bakış açılarını yansıtıyor. Cıvıl cıvıl ve gelecekçi iyimser bir tablo görüyorum. Bu gibi bir etkinliğin içerisinde olmaktan mutluluk duyuyorum. Her alanda olduğu gibi sanat alanında kadınları görmek gerçekten umut verici” şeklinde konuştu.

Pandemi koşullarından dolayı etkinlik fırsatı bulamayan kadınlar festival kapsamında iyi vakit geçirerek eğlendiklerini dile getirdiler. Resim etkinliği kadınların çizimlerinin değerlendirilmesinin ardından son buldu.

DAĞ BAŞINDAKİ BİR KÖYDE YÜKSELEN SANAT MEKANI: BAKSI MÜZESİ

Avrupa Konseyi ödülü sahibi Baksı Müzesi Doğu Karadeniz'de, Bayburt'un 45 km dışında, Çoruh Vadisi'ne bakan bir tepenin üzerinde yükseliyor.

Eski adıyla Baksı, bugünkü adıyla Bayraktar köyünde yükselen bu sıra dışı Müze, çağdaş sanat ve geleneksel el sanatlarına aynı çatı altında yan yana, iç içe yer vermektedir. Sergi salonları, depo müze, atölyeler, konferans salonu, kütüphane ve konukevi ile 40 dönümlük bir araziye yayılan Baksı Müzesi, Bayburt doğumlu sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın bireysel düşü olarak 2000 yılında filizlendi. Bu proje Hüsamettin Koçan'ın doğduğu topraklara yaşam birikimini taşıma çabasının bir sonucudur. Bu fikri hayata geçirmek amacıyla 2005 yılında Baksı Kültür Sanat Vakfı kuruldu. Müze, başta sanatçılar olmak üzere çok sayıda gönüllünün katkısıyla yıllar içinde gerçek bir toplumsal projeye dönüştü.

Müzenin ana binası, 2010 yılında zorlu bir serüvenin sonunda, devletten hiçbir maddi yardım almadan, tamamlandı. Baksı Müzesi’nin tanıtımı 2010 yılı Haziran ayında İstanbul Modern’de, açılışı ise Temmuz ayında yapıldı. 2012 yılında müzenin yeni sergi salonu olan Depo Müze sanatseverlerle buluştu.



İHA