Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı son yolculuğuna uğurlandı

2015'ten 2019'a kadar Topkapı Sarayı Müze Başkanlığı yapan Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı, son yolculuğuna uğurlandı.

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Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı, öğle vaktinde Eyüpsultan Camisi’nde kılınan cenaze namazın ardından Eyüpsultan Cami Haziresi’ne defnedildi.

Ailesinin taziyeleri kabul ettiği cenazede, namazı İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş kıldırdı.

Oğlu Mustafa Ziya Küçükaşçı “Babam rahmetli Haluk Dursun’un cenazesinde ‘Bir insanın değeri cenazesinin kalabalıklığından kaynaklanır. İnşallah Allah da bize böyle cenaze nasip eder’ demişti. Çok şükür, bunu yaşıyoruz. Ailem adına buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Katılımın yüksek olduğu cenaze töreninde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. İskender Pala, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, gazeteci yazar Murat Bardakçı, eski İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun yanı sıra çok sayıda siyaset, kültür ve sanat dünyasından isim yer aldı.

(AA)