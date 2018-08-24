Prof. Dr. Sadi Güleç: Evimizi sağlam inşa edelim

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Merhaba, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Doğma büyüme Ankaralıyım. Çoğu arkadaşımın gri şehir diyerek burun kıvırdığı bu şehri nedense çok seviyorum. Orta okul ve liseyi Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde okudum. Ardından hiç aklımda yokken üniversite sınavı öncesi son gece tıp okumaya karar vererek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdim. Aynı üniversitede kardiyoloji (kalp ve damar hastalıkları) ihtisası yaptıktan sonra hocalarım beni ABD'ye (Cleveland Clinic/Ohio) gönderdi. Döndükten sonra 2000 yılında doçent, 2005 yılında profesör oldum. Halen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapıyorum.

“ANJİYO VE AMELİYAT KARARLARI SORGULANMALI”

Bize bu kitabın öyküsünü anlatır mısınız?

Öncelikle Türkiye'de kalp damar hastalığı konusunda çok iyi yetişmiş hekimlerin bulunduğunun altını çizmeliyim. Bu hekimler tıp dünyasındaki gelişmeleri son derece yakından takip ediyorlar ve hastalarını tedavi ederken bu bilgileri başarıyla uygulamaya çalışıyorlar. Ancak hastaların hastalıkları konusunda bilgilendirilmesi konusunda ciddi eksikliklerimiz var. Diğer bir mesele sağlık hizmetinin günbegün daha da ticarileşiyor olmasıyla ilgili. Bir hastaneye yolunuz düştüğünde hakkınızda alınan anjiyo veya ameliyat gibi kararların ciddi şekilde sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Sanırım bu tür düşünceler zihnimde belli bir yoğunluğa ulaştı ve içimden bir ses bana “Haydi hastaların anlayabileceği dilden faydalı bir kitap yaz” dedi. Olay budur.

Okur kitabınızda neler bulacak?

Kitapta kalp damar hastalarını bekleyen çetrefilli yolculuğu sade ve anlaşılır bir dille anlatmaya çalıştım. “Hastalık neden olur, nasıl ilerler, önlenebilir mi, anjiyo nasıl bir tetkiktir, anjiyo olmanın zararları var mıdır, stent nedir, en iyi stent hangisidir, stent takılınca ya da by-pass ameliyatı olunca kalp damar hastalığı ortadan kalkar mı, ne yaparsak hastalığın seyrini olumlu anlamda değiştirip ömrümüzü uzatabiliriz, kalp damar hastasının günlük yaşamı nasıl olmalıdır, egzersiz yapabilir mi, ne yeyip ne içmelidir, oruç tutabilir mi, seks hayatı devam edebilir mi?” gibi soruların yanıtlarını özetledim. Ayrıca bu hastalığın seyrinde bir çok yol ayrımıyla karşılaşacağımızdan, bazen önemli kararlar vermemiz gerekeceğinden, seçimlerimizin ve kararlarımızın geleceğimizi nasıl etkileyeceğinden bahsettim. Yolculuk sırasında maalesef bazı ticari tuzakların da bulunabileceğini ve bu tuzaklara hazırlıklı olmazsak yok yere canımızın yanabileceğini anlattım.

“HASTA OLMAMAK İÇİN ÖZEN GÖSTERELİM”

Kalp damar hastalığı olanlara neler tavsiye edersiniz?

Bu sorunun cevabını verirsem kitabı kimse okumaz diye kaygılanıyorum. Öncelikle kalp damar hastası değilsek bunun kıymetini bilelim ve olmamak için gereken özeni gösterelim. Tansiyonumuzun, şekerimizin, kolesterolümüzün kaç olduğunun farkında olalım. Sigaranın berrak geleceğimizi nasıl bulanıklaştırdığını unutmayalım. Evimizi sağlam inşa edelim.