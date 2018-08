Prof. Dr. Tayfun Uzbay: “Zaafın yönetilemediği noktada bağımlılık başlar”

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Neden bağımlı olur insan?

İnsan konfora ve hazza yatkındır. Haz veren nesne ve eylemler ise pekiştirici özelliğe sahiptir. Yani insan bunları tekrarlamak ister. Bu noktada hazlarımız aynı zamanda zaaflarımızı oluşturur. Her insanın az ya da çok haz veren nesne ve eylemlere karşı belli ölçüde bir zaafı vardır. Bağımlılık insanın yönetemediği ve kontrolden çıkan zaaflarının davranışlarına yansımasıdır. İnsan zaaflarını yönetmediği zaman, ya da zaafları davranışlarını yönettiği zaman haz veren nesne veya eylemin bağımlısı olur. Burada biyolojik ve çevresel faktörler belirleyicidir. Biyolojik zeminde genetik yatkınlık bağımlılığa giden yolu kolaylaştırırken, çevresel faktörler gerek genetik zemini bozarak gerekse bağımlılığa giden yolu destekleyerek belirleyici olur.

Yapmaktan keyif aldığımız her şeye potansiyel olarak bağımlı mıyız?

Yapmaktan keyif aldığımız her şey bağımlılık oluşturacak veya biz ona potansiyel olarak bağımlıyız şeklinde bir genelleme yapmak doğru değil. O zaman hayattan zevk almamızı sağlayan birçok olumlu eylemi haksız yere yargılamış veya onlara ön yargılı yaklaşmış oluruz. Sınır, hazzın zaafa dönüşmeye başladığı noktadır. Bağımlılık ise zaafın yönetilemediği ve davranış bozukluklarının ortaya çıktığı noktada başlar. Burada bağımlılık yapan maddeleri ayrı bir yere koymak gerekir. Bu maddeler kullanıcının bireysel yatkınlığı, kullanılış süresi ve dozuna bağlı olarak kullanıcılarda mutlaka yönetilemeyen bir zaaf oluşturur.

“BAĞIMLILIĞI HASTALIK OLARKA ELE ALMAK GEREKİYOR”

Madde bağımlılığına karşı yapılan mücadelede yanlış bir yol mu izleniyor ki önüne geçilemiyor?

Madde bağımlılığı ile mücadele kolay değil. Her ülkenin ve ülke içinde her bölgenin kendine göre gerçekçi bir risk değerlendirmesi yapması gerekir. Hollanda'nın yöntemi Türkiye'ye, Almanya'nın yöntemi Fransa'ya tam olarak uyarlanamaz. Tabii ki ortak ve değişmez noktalar var. Bunların çoğunu da polisiye tedbirler oluşturuyor. Ancak coğrafi, kültürel ve demografik etkenler de son derece önemli ve bunlar ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Öncelikle bağımlığa bir ahlak sorunu veya iradi bir sorun olarak bakmaktan çok bunu bir hastalık olarak ele almak gerekiyor. Sporu teşvik etmek, iyi ve nitelikli bir eğitim, okumayı seven çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek, ailenin bilgilendirilmesi ve eğitimin aileden başlaması çok önemlisi. Hepsinden önemlisi ciddi bir risk analizine dayanan, kültürel, coğrafi ve demografik faktörleri de dikkate alarak hazırlanan siyaset üstü bir mücadele politikasının oluşturulmasıdır. Bu olmaksızın sadece cezaların artırılması veya polisiye tedbirler maalesef eksik kalıyor. İşin başı doğru eğitim. İyi eğitimli bireyler yetiştirmek “önleme” bakımından çok çok önemli.