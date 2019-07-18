Profesör nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre Profesör mü, profösör mü?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘Profesör'dür.
PROFESÖR NE DEMEK:
1– Yükseköğretim kuruluşlarında en üst aşamada olan öğretim üyesi.
2– Yükseköğretim kuruluşlarında en üst aşamada olan unvan.
3– Bir işi en iyi bilen veya yapan kimse.
PROFESÖR NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “Profesör mü, profösör mü” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı Profesör şeklinde olmalıdır.
Profösör (Yanlış kullanım)
Profesör (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Geçtiğimiz günlerde Profesör ünvanı aldı.”