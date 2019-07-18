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Profesör nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre Profesör mü, profösör mü?
Profesör nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre Profesör mü, profösör mü?
Türkçede kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘profesör’dür. Profesör mü, profösör mü? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 18 Temmuz 2019 - 10:38

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘Profesör'dür.

PROFESÖR NE DEMEK:

1– Yükseköğretim kuruluşlarında en üst aşamada olan öğretim üyesi.

2– Yükseköğretim kuruluşlarında en üst aşamada olan unvan.

3– Bir işi en iyi bilen veya yapan kimse.

PROFESÖR NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “Profesör mü, profösör mü” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı Profesör şeklinde olmalıdır.

Profösör (Yanlış kullanım)
Profesör (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Geçtiğimiz günlerde Profesör ünvanı aldı.”

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Son güncelleme: 10:39 - 18.07.2019