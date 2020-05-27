Program nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre program mı, proğram mı?

Program nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre program mı, proğram mı?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘program’dır. Program mı, proğram mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘program'dır.

PROGRAM NE DEMEK:

1- İzlence.

2- Okullarda, haftanın belli günlerinde, belli saatlerde verilecek dersleri gösteren çizelge.

3- Tören, gösteri, gezi vb.nin öngörülen ayrıntılarını gösteren basılı kâğıt.

4- Siyasi partinin, toplumsal örgütün veya hükûmetin açıkladığı ana ilkelerin tümü.

5- Radyo ve televizyonda sunulan, haber, müzik, eğlence gibi kendi başına bir bütün oluşturan yayınlardan her biri.

6- Bilgisayara bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisi.

7- Yapılacak bir işin bölümlerini, bölümlerin sırasını ve zamanını gösteren tasarı, yetişek.

PROGRAM NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin program mı, proğram mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı program şeklinde olmalıdır.

proğram (Yanlış kullanım)

program (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:



“Yıl sonu sınav programı hakkında tüm öğrencilere bilgi verdi.”