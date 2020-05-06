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Proletarya nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre proletarya mı, proleterya mı?
Proletarya nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre proletarya mı, proleterya mı?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘proletarya’dır. Proletarya mı, proleterya mı? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 6 Mayıs 2020 - 11:47

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘proletarya'dır.

PROLETARYA NE DEMEK: Emekçi sınıfı.

PROLETARYA NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin proletarya mı, proleterya mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı proletarya şeklinde olmalıdır.

proleterya (Yanlış kullanım)
proletarya (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Marx ve Engels, çeşitli yerlerde “entelektüel proletarya” kavramını kullanmıştır.”

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Son güncelleme: 11:48 - 06.05.2020
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