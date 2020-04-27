Promosyon nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre promosyon mu, promasyon mu?

Promosyon nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre promosyon mu, promasyon mu?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘promosyon’dur. Promosyon mu, promasyon mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘promosyon'dur.

PROMOSYON NE DEMEK: Özendirme.

PROMOSYON NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin promosyon mu, promasyon mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı promosyon şeklinde olmalıdır.

promasyon (Yanlış kullanım)

promosyon (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Markete gittiğimde promosyonlu ürünlerden almaya özen gösteririm.”