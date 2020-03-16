Provokatör nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre provokatör mü, provakatör mü?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘provokatör'dür.
PROVOKATÖR NE DEMEK: Kışkırtmacı.
PROVOKATÖR NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin provokatör mü, provakatör mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı provokatör şeklinde olmalıdır.
provakatör (Yanlış kullanım)
provokatör (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Yapılan demokratik protestolarda provakatörler işbaşındaydı.”