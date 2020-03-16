Provokatör nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre provokatör mü, provakatör mü?

Provokatör nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre provokatör mü, provakatör mü?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘provokatör’dür. Provokatör mü, provakatör mü? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘provokatör'dür.

PROVOKATÖR NE DEMEK: Kışkırtmacı.

PROVOKATÖR NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin provokatör mü, provakatör mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı provokatör şeklinde olmalıdır.

provakatör (Yanlış kullanım)

provokatör (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Yapılan demokratik protestolarda provakatörler işbaşındaydı.”