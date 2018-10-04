Psikoloji ve edebiyatı buluşturan kitap

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Psikoloji bilimi ve edebiyat sanatını buluşturan Çapraz Hayatlar Düz Cevaplar kitabının tanıtım etkinliğine aralarında Siren Ertan, Emre Ergani, Faruk Süren, İzzet Öz, Sinem Yıldırım, Nihan Yardımcı Çetinkaya, Güneri Civaoğlu, Rıza Öziş, Emir Taner, Burhan Öcal, Şafak Pavey gibi isimlerin bulunduğu birbirinden değerli isimler katıldı.

Şehnaz Tuna'nın her birini meslek hayatında edindiği birikimler doğrultusunda kurguladığı, insana dair duyguları ve bazı ruhsal hastalıkları konu eden, çapraz hayatların temsili psikolojik öykülerden oluşan kitabının tanıtım etkinliğinde özel anlar yaşandı.

Kitabını babasına ve eski eşi Mehmet Tuna'ya ithaf eden Şehnaz Tuna duygu dolu anlar yaşadı. Kitapta on yedi farklı tema üzerinden çözümlemeler yapan Tuna, etkinlikte sevgi üzerine olan bölümü seslendirdi.

Kitabında kullandığı psikolojik temaların hiçbirinde kendi danışanlarının yaşanmış öykülerine yer vermediğinin, tamamının kurgu olduğunun altını çizen yazar davetliler için kitaplarını imzaladı.



Kitap Hakkında:

Sayfa Sayısı: 216

Baskı Yılı: 2018

Yayınevi: Destek Yayınları