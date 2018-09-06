Pulitzer Ödüllü oyun İyi Geceler Anne izleyiciyle buluşuyor

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Marsha Norman tarafından yazılan Pulitzer Ödüllü oyun ‘İyi Geceler Anne’, bir anne-kız ilişkisi üzerinden hayat, umut, umutsuzluk, ölüm meselelerine derinlemesine iniyor. İki kadının, evde ve birbirlerinde sıkılmış hayatları tansiyonu yüksek bir psikodrama yoluyla seyirciyi özel bir yolculuğuna çıkarıyor. Lale Mansur ve Gizem Aldemir'in yer aldığı oyunu Yeşim Özsoy yönetiyor. Işık Tasarımı Yüksel Aymaz'a, Sahne Tasarımı Selim Cinisli'ye ve Müzik Tasarımı da Çağrı Beklen'e ait.

İyi Geceler Anne’nin Ekim ayındaki programı şöyle:

9 Ekim / Artı Sahne İstanbul

11 Ekim / Selçuk Bel. Efes Tiy. Fest.

12 Ekim / Konak NHKM

19 Ekim / Baba Sahne

26 Ekim / Trump Towers

27 Ekim / AST sahnesi

28 Ekim / AST Sahnesi



OYUN HAKKINDA

1983 senesinde Amerika'da Broadway'da Tom Moore tarafından sahnelenen oyun, Amerikalı oyun yazarı, aktivist ve eğitimci Marsha Norman'ın en fazla sahnelenen oyunlarından biridir. New York Times tarafından “iki çorak karakteri alıp klasik bir trajedi kadar amansız bir dramatik formata oturttuğu” için övgü toplayan oyun, sanat alanında dünyanın en önemli ödüllerden biri olan Pulitzer Ödülü dışında pek çok adaylık ve ödül kazanmıştır ve yazarın en fazla çevrilen oyunlarından biridir.