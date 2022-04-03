Pulp Fiction filminin yıldızları yeni bir projede

Oscar ödüllü Pulp Fiction filminin yıldızları Uma Thurman ve Samuel L. Jackson, yeni bir film projesinde tekrar bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr

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Quentin Tarantino’nun 1994 yılında çektiği suç komedisi Pulp Fiction (Ucuz Roman) filminde rol alan 51 yaşındaki Uma Thurman ve 73 yaşındaki Samuel L. Jackson, yeni bir yapımda buluşacak.

The Kill Room ismini taşıyan yeni film projesinin komedi ve gerilim unsurları taşıyacağı belirtildi. Film, Thurman’ın canlandırdığı bir sanat tüccarıyla temasa geçen bir tetikçi ve patronu üzerine odaklanacak. Patronu da Jackson’ın oynayacağı açıklandı.

Yeni film hakkında Hollywood Reporter’a konuşan yönetmen Nicol Paone, Pulp Fiction yıldızlarıyla çalışacağı için çok heyecanlı olduğunu söyleyerek, “Uma Thurman ve Samuel L. Jackson ile zaten inanılmaz bir senaryo olan The Kill Room’u yapmak en çılgın hayallerimin ötesinde” dedi.

İKONİK SAHNELERİ CANLANDIRDILAR

İkili en son, geçtiğimiz pazar gün dağıtılan 94. Oscar Ödülleri (Akademi Ödülleri) töreninde yine aynı filmden rol arkadaşları John Travolta ile görüldüler.

“En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü vermek üzere sahneye çıkan Samuel L. Jackson’a, John Travolta ve Uma Thurman’da eşlik etti. Jackson konuşurken diğer oyuncular da Pulp Fiction filmindeki ikonik danslarını tekrar gerçekleştirdi.

Ödül açıklanmadan önce sarı ışık dolu bir evrak çantasına bakan ekip yine Pulp Fiction filmindeki meşhur sahnelere gönderme yaptı. Çantadan çıkan kağıda göre “En İyi Erkek Oyuncu” ödülü Will Smith’e gitti.

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