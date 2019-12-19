Puslu Yayıncılık’tan Hayalci Çocuk açıklaması: Satışı yapılmadan toplattık

Halime Erdoğan'ın kaleme aldığı ve istismar ile ilgili cümlelerin bulunduğu, geçtiğimiz yıl büyük tepki gören Hayalci Çocuk kitabına dair açıklama yapan Puslu Yayıncılık, söz konusu satırları fark ettikten sonra kitabı hemen toplattıklarını belirterek, "Üslup olarak 'ilk gençlik kitabı'na uygun görmeyip, çok önceden sözleşmemizi iptal etmiştik. Yayınevi olarak üzerimize düşen görevi yerine getirerek satışı yapılmadan toplatmıştık" açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Halime Erdoğan’ın kaleme aldığı ve Puslu Yayıncılık tarafından basılan Hayalci Çocuk kitabındaki çocuk istismarı ile ilgili cümlelerin yer alması büyük tepki görmüştü. Yayınevi, söz konusu kitapla ilgili bir açıklama yaptı.

O açıklama şöyleydi:

“Haberin yapıldığı tarih 4 Aralık 2018'dir. Yayınevinin kitabı toplatması ve satışı engellemesi 24 Ekim 2017 ve öncesidir. Yani haberden 1 seneden fazla süre önce kitap yayınevi tarafından satışı yapılmadan toplatılmıştır. Yayınlanan haber, satışı yapılmayan ‘Hayalci Çocuk’ kitabının satışa devam ettiği algısını yaratmaktadır.

Konu şöyledir;

Yayınevi yazarla ‘ilk gençlik kitabı’ konusunda anlaşmış ve yasal başvurular o yönde yapılmıştır. Kitap 6-10 yaş arası değildir. Yazarla anlaşılan kitabın orijinal hali yani, Hayalci Çocuk romanında hiçbir sorun yokken yazar tarafından baskıya girecek dosyanın sonuna romanla bağdaştırılarak üç adet öykü eklenmiştir.



Sorun olan ‘Küçük Kadının Umudu’ adlı sonradan eklenen öyküdür, romanın tamamı değildir. Bu şekilde yani yazar tarafından sonradan eklenen öykü ile baskıya girildikten sonra yayınevi tarafından fark edilip gerekli işlemler yapılmıştır. Yazar öyküyü çocuk gelinlerin acılarına farkındalık yaratmak için yazdığını ve ödül almış bir öykü olduğunu söylemiştir. Buna rağmen sosyal bir soruna değinmişse de üslup olarak ‘ilk gençlik kitabı’na uygun görmeyip, çok önceden sözleşmemizi iptal etmiştik. Yayınevi olarak üzerimize düşen görevi yerine getirerek satışı yapılmadan toplatmıştık.

‘HUSUMETİ OLAN KİŞİLER PROVOKE ETTİ’

Bu olayı farklı şekilde eski çalıştığımız kişi kullanmak istemiştir. Bizimle husumeti olan ve kötü niyetli kişiler tarafından, insanlar yanlış bilgilerle sosyal medyada abartılarak provoke edilmeye çalışılmıştır. Olayı tam bilmeyen fakat duyan, gerçekten samimi ve iyi niyetli insanlar bizi arayıp, kitabı okumadıklarını söylediklerinde biz de kitabı, olayın detaylarını ve belgelerini onlarla paylaştık ve sonucunda açıklamalarımız için teşekkürlerini aldık. Hayatın her konusunda olduğu gibi duyarlı insanlar bu konuda da gerekli bilgi ve belgelerin ışığında karar vermişler ve kulaktan dolma bilgilerle linç girişimine alet olmamışlardır.

Önceliği ve misyonu maddiyat olmayan ve her yıl gelirinin büyük bir kısmını sosyal yardımlar için harcayan, birçok okula kitap bağışı yapmış olan Atatürkçü bir yayınevini (bastığımız kitaplardan rahatça anlaşılır) şeriatçı bir yayınevi gibi sunmaya çalışan art niyetli kişilerin provokasyonuna karşı kendimizi ve yaptıklarımızı anlatmak adına duyurularımızı daha güçlü şekilde yapacağız. Amacımız kamuoyunu meşgul etmek değil bir gerçeği sunmaktı.”