Put Adam kitabının yayıncısına ‘Atatürk’ün hatırasına hakaret’ten hapis istemi

Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik hakaret içeren sözlerin yer aldığı ve yazarı belli olmayan Put Adam isimli kitabın basıldığı yayınevi sahibine “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” suçunu işlediği gerekçesiyle 4 buçuk yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, Put Adam kitabının içeriğinde bulunan ifadelerin tarihsel olguları tartışmaya açma amacının ötesinde aşağılayıcı nitelikte olduğunu kaydedildi. Yayınevi sahibi önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Başsavcılığın talebi üzerine Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Put Adam isimli kitabın tüm nüshalarına el konulmasına, dağıtım ve satışının yasaklanmasına karar verilmişti.

Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret içeren sözlerin yer aldığı Put Adam isimli kitaba ilişkin “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret” suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Put Adam isimli kitapta Şevket Süreyya Aydemir, Falih Rıfkı Atay ve Rıza Nur'un Mustafa Kemal Atatürk'e ilişkin hatıra niteliğindeki eserlerinden alıntılara ve bu alıntılar esas alınarak yazar tarafından yorumlara yer verildiği kaydedildi.

“NECİP FAZIL'IN YAZDIĞINI BİLİYORUM”

Soruşturma kapsamında iddianamede şüpheli olarak yer alan Küresel Kitap Yayıncılık adlı şahıs şirketinin sahibi Osman Akyıldız'ın savcılığa verdiği ifadede, “Kitabı 2019 yılı ağustos ayı içerisinde yayınladığını, kitabın uzun zaman önce Şair Necip Fazıl Kısakürek tarafından yazıldığını bildiğini” söylediği belirtildi.

“TÜRK KAMUOYU TARAFINDAN MERAK EDİLİYORDU” DEDİ

Aydemir'in, “Kitabın Necip Fazıl tarafından kaleme alındığına dair bilgisinin net olmadığını, kendisinin kitabın orijinal Türkçe metnini hiç görmediğini, Arapça olarak internette yayınlanmış halini temin edip bizzat Türkçeye çevirdiğini ve belirttiği tarihte yayına sunduğunu, eser Türk kamuoyu tarafından merak edildiği için yayıncılık faaliyeti kapsamında birebir çeviri yaparak yayına sunduğunu, çeviri kapsamında hiçbir ekleme yapmadığını, ifade özgürlüğü ilkeleri çerçevesinde sorumluluğu bulunmadığı kanaatinde olduğunu” ifade ettiği anlatıldı.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SINIRINI AŞTIĞI KAYDEDİLDİ

Savcılık, Put Adam kitabının içeriğinde bulunan ifadelerin tarihsel olguları tartışmaya açma amacının ötesinde aşağılayıcı nitelikte olduğu değerlendirmesinde bulunarak, eylemin anayasayla teminat altına alınan ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını, yayınevi sahibinin üzerine atılı suçu işlediğini kaydetti.

YAYINEVİ SAHİBİ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Kitabın Necip Fazıl Kısakürek tarafından kaleme alındığına dair teyide muhtaç iddialarla ilgili kesin bilgi edinilemediğini belirten savcılık, yayınevi sahibi Osman Aydemir'in, “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret” suçundan 1 buçuk yıldan 4 buçuk yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Hazırlanan iddianame gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Yayınevi sahibi önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Öte yandan, Başsavcılığın talebi üzerine Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Put Adam isimli kitabın tüm nüshalarına el konulmasına, dağıtım ve satışının yasaklanmasına karar verilmişti.