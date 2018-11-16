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Queen 38 yıl sonra Billboard 200 listesinde!
Queen 38 yıl sonra Billboard 200 listesinde!
Queen, 2 Kasım’da vizyona giren Bohemian Rhapsody filminin ardından filmin soundtrack albümü yakaladığı önemli satış rakamıyla Billboard 200 listesinde 3. sıraya yükseldi.
Kültür Sanat 16 Kasım 2018 - 15:40

Efsane grup Queen, 38 yıl aradan sonra Amerika'da haftanın en çok satan albümlerinin sıralandığı Billboard 200’te yer aldı. 17 Kasım haftasının listesinde 3. sırada yer alan Bohemian Rhapsody Soundtrack albümü Queen'in kariyerinden en çok dikkat çeken şarkıları, David Bowie ile kaydedilen ‘Under Pressure'ı, ‘We Will Rock You'nun remix'ini ve grubun efsanevi Live Aid 1985 performansından şarkıları barındırıyor.

Çok konuşulan ve sevilen biyografik Queen filmiyle aynı ismi taşıyan soundtrack albümü “Bohemian Rhapsody”, Queen'in Billboard 200 listesinde 1980 yılında listenin zirvesinde 5 hafta geçiren “The Game” albümünden beri en yüksek sıraya ulaşmasını sağlayan albüm oldu. Aynı zamanda 51 şarkılık “Greatest Hits I II & III” albümü de 9. sıraya yerleşti ve bu önemli artış ile dikkat çekti.

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