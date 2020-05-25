Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Queen grubunun gitaristi Brian May kalp krizi geçirdiğini açıkladı
Queen grubunun gitaristi Brian May kalp krizi geçirdiğini açıkladı
Efsanevi İngiliz rock grubu Queen'in gitaristi Brian May, kalp krizi geçirerek ölümden döndüğünü ve açık kalp ameliyatı geçirdiğini açıkladı.
Kültür Sanat 25 Mayıs 2020 - 15:21

Queen grubunun efsanevi gitaristi Brian May, kalp krizi geçirdiğini söyledi. 40 dakika süren kriz nedeniyle hastaneye kaldırılan 72 yaşındaki müzisyenin üç atar damarının tıkandığı anlaşıldı.

May, kalp krizi geçirdiğini ve ameliyatla üç stent takıldığını sosyal medya paylaşımında duyurdu. Ünlü müzisyen kriz anında yaşadığı acıyı, “Sırtıma matkap sokuluyor gibiydi” şeklinde anlattı.

40 dakika süren kalp krizinde ‘ölüme çok yaklaştığını’ söyleyen May, “Tıkanan damarlar kalbime kan akışını engellemişti” ifadesini kullandı.

Freddie Mercury ve Brian May/DepoPhotos

“HAYATA DÖNDÜM”

Yayınladığı videoda açık kalp ameliyatı geçirdiğini söyleyen May, “Yetenekli ve doğru kişiler tarafından inanılmaz bir operasyon geçirdim ve onlara kalbimin her yeriyle teşekkür ediyorum” dedi.

Yürürken koltuk değnekleri kullandığı görülen May, ameliyat sonrası kendisini güçlü hissettiğini söyleyerek, “Ölebilirdim. Neyse ki ölmedim ve hayata döndüm” şeklinde konuştu.

Son güncelleme: 15:28 - 25.05.2020