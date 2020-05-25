Queen grubunun gitaristi Brian May kalp krizi geçirdiğini açıkladı

Queen grubunun efsanevi gitaristi Brian May, kalp krizi geçirdiğini söyledi. 40 dakika süren kriz nedeniyle hastaneye kaldırılan 72 yaşındaki müzisyenin üç atar damarının tıkandığı anlaşıldı.

May, kalp krizi geçirdiğini ve ameliyatla üç stent takıldığını sosyal medya paylaşımında duyurdu. Ünlü müzisyen kriz anında yaşadığı acıyı, “Sırtıma matkap sokuluyor gibiydi” şeklinde anlattı.

40 dakika süren kalp krizinde ‘ölüme çok yaklaştığını’ söyleyen May, “Tıkanan damarlar kalbime kan akışını engellemişti” ifadesini kullandı.

“HAYATA DÖNDÜM”

Yayınladığı videoda açık kalp ameliyatı geçirdiğini söyleyen May, “Yetenekli ve doğru kişiler tarafından inanılmaz bir operasyon geçirdim ve onlara kalbimin her yeriyle teşekkür ediyorum” dedi.

Yürürken koltuk değnekleri kullandığı görülen May, ameliyat sonrası kendisini güçlü hissettiğini söyleyerek, “Ölebilirdim. Neyse ki ölmedim ve hayata döndüm” şeklinde konuştu.