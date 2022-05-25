Queen Latifah büyük beden kadınlara yol gösterecek

ABD'li rapçi ve oyuncu Queen Latifah, obezite, kilo ve sağlık hakkındaki fikirlerini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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52 yaşındaki Queen Latifah, bazı büyük beden kadınlara olumlu bir rol model olduğunun farkında olduğunu belirtti.

Kadınları özellikle nasıl göründüklerine göre yargılayan bir dünyada tanınıp başarı elde etmesinin bunu sağladığını belirten Latifah, CNN’e verdiği demeçte, “Kariyerim boyunca temsil baskısını hissettim. Ben olmaya karar verdiğim için mutluyum. Beni yeterince öz sevgiyle yetiştiren ve beni sürekli özgüvenle dolduran ebeveynlerim olduğu için mutluyum” dedi.

Queen Latifah şimdi, kilo ve sağlık konusuna yeniden odaklamayı amaçlayan ve farkındalık yaratmak isteyen bir kampanya için ilaç şirketi Novo Nordisk ile iş birliği yapıyor.

Latifah, “‘Obezite’ kelimesine çok fazla damga vuruldu, bu kelimeye çok fazla tarih eklendi, bu kelimeye çok fazla cehalet eklendi ve insanların yaşamları boyunca çok fazla olumsuzluk yaşandı” dedi.

“Benden Daha Büyük” olarak adlandırılan projede ünlü isim, ABD’deki Houston, New York City ve Los Angeles gibi şehirlerde çeşitli konuşmalar düzenleyecek.

Araştırmalar, Amerikalıların %41’inin obez olduğunu gösteriyor, buna her beş siyah kadından dördü dahil.

Latifah, insanların obezitenin sağlık üzerindeki etkisi hakkında daha fazla düşünmesini ve vücut ölçüleri için kendilerini suçlamaya ve utanmaya daha az zaman harcamalarını istediğini belirtiyor.

İnsanların, kendisinin de yıllar boyunca mücadele ettiği gibi bir bakış açısı değişikliğine ihtiyacı olduğunu söyleyen Queen Latifah, insanları doktorlarıyla konuşmaya ve bireysel sağlıklarını kontrol altına almak için teşvik etmek istiyor.

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