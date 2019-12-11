Quentin Tarantino’dan Kill Bill 3 müjdesi

ABD’li usta yönetmen Quentin Tarantino’nun yönetmenliğini üstlendiği, Uma Thurman’ın yer aldığı Kill Bill serisinin 3’üncüsü yolda… Özel bir radyoya konuşan Tarantino, Kill Bill 2’nin üzerinden 15 yıl geçtiğini, ancak Thurman’ın canlandırdığı Gelin karakterinin hikayesinin henüz sona ermediğini söyledi.

Filmin 3’üncüsü ile ilgili fikri olduğunu söyleyen Tarantino, “Mantıksız bir macerayla gelmek istemem, çünkü Gelin bunu hak etmiyor. O, çok uzun ve zorlu bir savaş verdi” dedi.

Bu yıl Bir Zamanlar Hollywood’da filmi ile sinemaseverlerin beğenisini toplayan Tarantino, Kill Bill 3’ün 3 yılda tamamlanabileceğini açıkladı.

‘GELİN’İN İNTİKAMI

Kill Bill’de Thurman'ın hayat verdiği Beatrix ‘The Bride' Kiddo karakteri, kilisedeki nikahı sırasında kurşunların hedefi olmuş, karnındaki bebeğini kaybetmişti. Buna rağmen hayata tutunmayı başarmış ve yıllar sonra komadan çıkarak intikam almaya başlamıştı.