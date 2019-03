Quentin Tarantino’nun son filminin prömiyeri Cannes’da yapılacak

Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt'in başrollerinde yer aldığı Once Upon a Time in Hollywood filminin galası Cannes Film Festivali'nde yapılacak. Quentin Tarantino, son olarak 25 yıl önce Pulp Fiction'ın prömiyerini Cannes'da yapmıştı.

Hollywood Reporter'da yer alan habere göre; Quentin Tarantino'nun başrollerde Leonardo DiCaprio, Brad Pitt ve Margot Robbie'ye yer verdiği merakla beklenen yeni filmi Once Upon a Time in Hollywood’ın prömiyeri Cannes Film Festivali'nde yapılacak.

Filmin prömiyerinin 21 Mayıs'ta yapılması bekleniyor. Tarantino, Altın Palmiye kazanan Pulp Fiction (Ucuz Roman) filminden 25 yıl sonra ilk Cannes prömiyeri olacak.

Film, 1969 yılının Los Angeles'ında geçen filmde hit bir dizide oynamış bir Western oyuncusunun sinema sektörüne girmeye çalışması anlatılıyor. Aktörün yakın arkadaşı, aynı zamanda da dublörü de aynı şeyi amaçlamaktadır. Sharon Tate’in ve dört arkadaşının Charles Manson’un müritleri tarafından korkunç cinayeti ise filmde geri plandaki hikayeyi oluşturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Emile Hirsch, Timothy Olyphant, Kurt Russell, Bruce Dern, Damian Lewis, Dakota Fanning ve kısa süre önce hayatını kaybeden Luke Perry de yer alıyor.

Once Upon a Time in Hollywood Türkiye'de ise 23 Ağustos'ta vizyona girecek.