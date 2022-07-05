Rachel Brosnahan ABD’de gerçekleşen silahlı saldırıyı kınadı

"The Marvelous Mrs. Maisel" dizisindeki başrolüyle tanınan Rachel Brosnahan, Highland Park'ta gerçekleşen katliama tepki gösterdi ve yetkililerden bireysel silahlanmaya karşı kontrol yasaları talep etti.

Sozcu.com.tr

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ABD'nin Illinois eyaletindeki Highland Park'ta, 4 Temmuz ABD'nin Bağımsızlık Günü kutlama töreninde gerçekleşen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralanmıştı.

31 yaşındaki ABD’li aktris Rachel Brosnahan da, söz konusu katliamın kendisini “hasta” ettiğini söyleyerek “yeter artık” diye ısrar etti.

Brosnahan sosyal medya hesabında, “Ben Highland Park’ta büyüdüm ve bu geçit töreni pek çok aile için yılın en önemli olayı. Böyle haberler ne zaman çıksa midem bulanıyor, herkesin iyi olduğundan emin olmak için ailenizi ve arkadaşlarınızı aradığınızda midenize bir darbe almış gibi olmanızı istemiyorum” diye yazdı.

Michael Jordan’ın da evinin olduğu Highland Park’ta katliam yapan saldırganın 22 yaşındaki Robert Crimo olduğu belirtildi. Polis tarafından yakalanan saldırgan göz altına alındı.

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