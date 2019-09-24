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Radiohead grubunun solisti Thom Yorke: “İklim değişikliği konusunda ikiyüzlüyüm”
Radiohead grubunun solisti Thom Yorke: “İklim değişikliği konusunda ikiyüzlüyüm”
Ünlü İngiliz grup Radiohead'in vokalisti Thom Yorke, iklim değişikli konusunda dürüst olmadığını itiraf etti.
Kültür Sanat 24 Eylül 2019 - 15:41

Kendisini aktivist olarak adlandıran ünlü sanatçı Thom Yorke, iklim değişikliği konusunda ikiyüzlü davrandığını itiraf etti. BBC’de yayınlanan Desert Island Discs isimli bir radyo programına konuk olan sanatçı konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

50 yaşındaki İngiliz sanatçı Thom Yorke, hem iklim krizine karşı kampanyalara katılıp diğer yandan uçak kullanıp yüksek oranda karbon salınımına sebep olan aktivitelerde bulunması nedeniyle öz eleştiri yaptı. Sanatçı, “İklim değişikliği ile ilgili kampanyalara katılıyorum ve daha sonra işim gereği uçmam gerekiyor ve bum! İkiyüzlüyüm!” şeklinde konuştu.

“Haklısınız ikiyüzlüyüm ama en azından bir şeyler yapmaya çalışıyorum ve evet siz haklısınız, ikiyüzlü biriyim” diyen Thom Yorke’un bu açıklaması çevre dostu ünlülere artan eleştirilerden sonra geldi.

Geçtiğimiz yaz dünyanın en ünlü isimleri Google tarafından düzenlenen ekolojik bir etkinlik için Sicilya’da bir araya gelmişti. ABD’nin eski başkanı Barack Obama, İngiltere Prensi Harry ve Leonardo DiCaprio gibi isimlerin bulunduğu etkinliğe en az 114 jet iniş yapınca, ünlü isimler eleştiri yağmuruna tutulmuştu.