Radyasyon nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre radyasyon mu, radyosyon mu?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘radyasyon'dur.
RADYASYON NE DEMEK: Işınım.
RADYASYON NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin radyasyon mu, radyosyon mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı radyasyon şeklinde olmalıdır.
radyosyon (Yanlış kullanım)
radyasyon (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Çernobil felaketi ile birlikte çevreye yayılan radyasyon yüzünden binlerce insan ölümcül hastalıklara yakalandı.”