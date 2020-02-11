Radyasyon nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre radyasyon mu, radyosyon mu?

Radyasyon nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre radyasyon mu, radyosyon mu?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘radyasyon’dur. Radyasyon mu, radyosyon mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘radyasyon'dur.

RADYASYON NE DEMEK: Işınım.

RADYASYON NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin radyasyon mu, radyosyon mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı radyasyon şeklinde olmalıdır.

radyosyon (Yanlış kullanım)

radyasyon (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Çernobil felaketi ile birlikte çevreye yayılan radyasyon yüzünden binlerce insan ölümcül hastalıklara yakalandı.”