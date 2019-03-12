Rahman Altın’ın film müziği bir ödüle daha aday

Ödüllü Türk film müziği bestecisi, Amerikan Müzik Endüstrisi Akademi Üyesi, Grammy Ödülleri'nde oy verme hakkına sahip müzisyen ve opera sanatçısı Rahman Altın, bestesini yaptığı “Mama” adlı kısa film ile Kanada merkezli Redline Uluslararası Film Festivali kapsamında “En İyi Müzik” kategorisinde aday oldu.
ABD'den David Kamp (My Moon) ve Parker Croft (Suncatcher) kategorinin diğer adayları oldular.
Müziği Rahman Altın tarafından bestelenen Mama, 2017 yılında uluslararası alanda birçok ödül aldı. Mama'nın müzik dalında kazandığı ödüller şöyle sıralanıyor:
Calcutta International Film Festivali – 2017 / En İyi Film Özgün Müziği
Top Shorts Online Film Festivali 2017 & 2018 / En İyi Orijinal Özgün Müzik
Los Angeles Film Awards / En İyi Orijinal Özgün Müzik
Hollywood International Moving Picture Film Festival / En İyi Orijinal Özgün Müzik
MÜLTECİLERİ KONU ALIYOR
Mama, Suriye'deki iç savaş sürecinde Suriyeli bir mültecinin hayatta kalma ve yeni bir ev kurmak amacıyla çıkış aramasını konu alıyor.