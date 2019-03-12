Rahman Altın’ın film müziği bir ödüle daha aday

Rahman Altın’ın film müziği bir ödüle daha aday

“Cenneti Beklerken” ve “Kelebeğin Rüyası” filmlerinin müzikleriyle uluslararası alanda ödüller kazanan Türk sanatçı Rahman Altın, bestesini yaptığı “Mama” adlı kısa filmin müziği ile Redline Uluslararası Film Festivali’nde “En İyi Müzik” kategorisi adayları arasında yerini aldı.

Ödüllü Türk film müziği bestecisi, Amerikan Müzik Endüstrisi Akademi Üyesi, Grammy Ödülleri'nde oy verme hakkına sahip müzisyen ve opera sanatçısı Rahman Altın, bestesini yaptığı “Mama” adlı kısa film ile Kanada merkezli Redline Uluslararası Film Festivali kapsamında “En İyi Müzik” kategorisinde aday oldu.

ABD'den David Kamp (My Moon) ve Parker Croft (Suncatcher) kategorinin diğer adayları oldular.

Müziği Rahman Altın tarafından bestelenen Mama, 2017 yılında uluslararası alanda birçok ödül aldı. Mama'nın müzik dalında kazandığı ödüller şöyle sıralanıyor:

Calcutta International Film Festivali – 2017 / En İyi Film Özgün Müziği

Top Shorts Online Film Festivali 2017 & 2018 / En İyi Orijinal Özgün Müzik

Los Angeles Film Awards / En İyi Orijinal Özgün Müzik

Hollywood International Moving Picture Film Festival / En İyi Orijinal Özgün Müzik

MÜLTECİLERİ KONU ALIYOR

Mama, Suriye'deki iç savaş sürecinde Suriyeli bir mültecinin hayatta kalma ve yeni bir ev kurmak amacıyla çıkış aramasını konu alıyor.