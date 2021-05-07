Rahmi Koç Müzesi’nden çevrimiçi etkinlikler

RAHMİ M. Koç Müzesi’nde, çocukları eğlenceli bir çevrimiçi program bekliyor. Mayıs boyunca her cumartesi saat 13'te yapılacak atölyelerde çocuklar müzeyi online gezdikten sonra haftanın objesini inceleyecek.
Obje incelemesinin ardından ise dijital bir oyunla eğlencenin tadına varacaklar. 45- 60 dakika arası sürecek atölyelere katılım için müzenin eğitim bölümünü telefonla aramak veya muzeegitimi@rmk-museum.org.tr adresi üzerinden rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Zoom uygulaması ile gerçekleştirilecek atölyelere katılım 30 kişiyle sınırlı olacak.
Mayıs ayı atölye programı şöyle; 8 Mayıs: Güneş Saati (8-10 yaş grubu), 15 Mayıs: Zeytinyağı Fabrikası (9-11 yaş grubu), 22 Mayıs: Sualtı Dünyası (4-6 yaş grubu), 29 Mayıs: Malden Buharlı Otomobil (8-10 yaş grubu).