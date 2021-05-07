Rahmi Koç Müzesi’nden çevrimiçi etkinlikler

RAHMİ M. Koç Müzesi’nde, ço­cukları eğlenceli bir çevrimiçi program bekliyor. Mayıs boyunca her cumartesi saat 13'te yapılacak atölye­lerde çocuklar müzeyi online gezdikten sonra haftanın objesini inceleyecek.

Obje incelemesinin ardından ise dijital bir oyunla eğlencenin tadına varacaklar. 45- 60 da­kika arası sürecek atölyelere katılım için müzenin eğitim bölümünü telefonla aramak veya muzeegitimi@rmk-mu­seum.org.tr adresi üzerinden rezervasyon yaptırmak gere­kiyor. Zoom uygulaması ile gerçekleştirilecek atölyelere katılım 30 kişiyle sınırlı ola­cak.

Mayıs ayı atölye progra­mı şöyle; 8 Mayıs: Güneş Saa­ti (8-10 yaş grubu), 15 Mayıs: Zeytinyağı Fabrikası (9-11 yaş grubu), 22 Mayıs: Sualtı Dün­yası (4-6 yaş grubu), 29 Ma­yıs: Malden Buharlı Otomobil (8-10 yaş grubu).