Rahmi Koç Müzesi’nden sınırlar ötesi eğitim

Öğrencilerin sınıf içi öğrenmesini desteklemek için hazırlanan online eğitimler fen bilgisinden astronomiye kadar birçok konuya odaklanıyor.

Türkiye'nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, öğretmen ve öğrencilere yönelik çevrim içi eğitimlerle de alanında bir ilki gerçekleştiriyor. Müzenin, okul müfredatını destekleyen ‘Müzede Eğitim' uygulaması çevrim içi ortamda öğretmen ve öğrencilerle buluşuyor.

Rahmi M. Koç Müzesi Eğitim Bölümü tarafından hazırlanan eğitimler iki aşamalı olarak gerçekleşiyor. İlk aşamada çevrim içi eğitim öncesi öğretmen ve öğrenciler sınıfta seçtikleri konu hakkında tartışma ve etkinlikler düzenliyor.

İkinci aşamada ise canlı yayın ziyareti ile müze tanıtımı, konu anlatımı ve etkinlikler gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunurken hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştirmelerine yardımcı olan eğitimlerde biyolojiden astronomiye, fen ve teknolojiden yenilenebilir enerjiye kadar farklı konularda atölyeler sunuluyor.

Öğrenciler ayrıca müze koleksiyonunda yer alan objeler ile kara yolu, raylı ulaşım, denizcilik, havacılık ve iletişim konularında mekandan bağımsız olarak daha detaylı bilgiler ediniyor.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik eğitimler, Zoom üzerinden 40'ar dakika olarak iki ayrı şekilde gerçekleştiriliyor. Katılımın minimum 15, maksimum 30 kişiyle sınırlı olduğu eğitimler için öğretmenler, yıllık eğitim planında yer vermek istedikleri bir ya da birden fazla alan seçebiliyor.