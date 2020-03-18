Rahmi M. Koç Müzesi ve Pera Müzesi’nden online hizmet

Corona virüsü salgını nedeniyle kapılarını kapatan Rahmi M. Koç Müzesi ve Pera Müzesi ile İstanbul Araştırmaları Enstitüsü online hizmet vermeye başladı.

Corona virüsü nedeniyle 31 Mart’a kadar kapılarını kapatma kararı alan Rahmi M. Koç Müzesi, 14 binin üzerinde objeyi online görünüme açtı. Sanatseverler evde vakit geçirirken müzeyi gezebilecek. Müzeyi isteyen Google Street View ile dilediğince ziyaret edebiliyor.

Müzenin açık ve kapalı dahil olmak üzere 23 bin metrekarelik alanında nostaljik tren turu, denizaltı gezisi, atlıkarınca ve oyun parkı, uçaklar, klasik otomobiller online görülebilecek.

Bilgisayar, cep telefonu veya tablet yardımıyla yapılabilen sanal gezi için adres: http://www.rmk-museum.org.tr/istanbul/ziyaret-plani/google-sokak-gorunumu

31 Mart’a kadar kapalı olacak diğer iki kurum Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü de koleksiyon sergileri ile süreli sergilerini Google Arts & Culture'da sanatseverlerle buluşturdu. Sanatseverler, 360 derecelik görüntülerle “Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar” ve “Osman Hamdi Bey” sergilerinde sanal tura çıkabiliyor.



ESKİ SERGİLER DE GÖRÜLEBİLECEK

Pera Müzesi'nin koleksiyon sergileri “İmparatorluktan Portreler”, “Düşlerin Kenti: İstanbul” ve “Kahve Molası”nın yanı sıra; graffiti üzerine dünyadaki en kapsamlı sergilerden biri olan “Duvarların Dili” ile, çocukların Pera Öğrenme atölyelerinde ürettiği renkli çalışmaları bir araya getiren “Yaz Yaz Yaz” sergileri de dijital ortamda ziyarete sunuluyor.



Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan seçilmiş 60'a yakın eserin yer aldığı İmparatorluktan Portreler, Düşlerin Kenti: İstanbul sergisi, Kahve Molası ile Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu'ndan eserler online görülebilecek. 2014'te ziyarete açılan Duvarların Dili, 2017'den bu yana düzenlenen Yaz Yaz Yaz sergileri de dijital platformda… Pera Müzesi https://artsandculture.google.com/partner/pera-museum linkinden ziyaret edilebilecek.

İSTANBUL ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ise açıldığı dönemde büyük ilgi toplayan “Dört Ayaklı Belediye”, “Şişli Camii”, “Taksim”, “Uzak İzlenimler”, “Doğu'nun Merkezine Seyahat”, “Ahşap İstanbul” ve “Uzun Öyküler” başlıklı sergileri Google Arts & Culture'da yeniden izleyiciyle buluşturuyor. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün linki ise https://artsandculture.google.com/partner/istanbul-research-institute?hl=tr