Raif ile Letafet, Kadıköy’de perde açacak

Kıvanç Kılınç’ın yazdığı, Muhammet Uzuner’in yönettiği, dekor tasarımını Veli Kahraman, kostüm tasarımını F. Nihan Şen, dansları Hicran Akın, müzikleri Ali Seçkiner Alıcı ve ışık tasarımını Onur Alagöz’ün yaptığı “Raif ile Letafet” oyununda; Aras Cem Güler, Barış Özgenç, Bülent Düzgünoğlu, Kıvanç Kılınç ve Sinem Ünsal rol alıyorlar. 3 ayrı ödül komitesinden toplam 8 dalda aday gösterilen oyun, Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı Ekip Oyunu” ödülünün yanı sıra, oyuncularından Sinem Ünsal’la Lions 25.Türkan Kahramankaptan Sanat Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı Genç Kadın” ödülünü kazandı. “Raif ile Letafet” adlı oyunda ilk profesyonel deneyimini yaşayan Sinem Ünsal televizyonların sevilen dizisi Mucize Doktor’daki Nazlı karakteri ile de geniş ilgi görüyor.

Oyun 19. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul'da geçiyor, paranın ve gücün peşinde koşan Banker Veli ve yine zenginlik ve güç peşindeki baba Müşerref ile güzel kızı Letafet'in masum, romantik ancak parasız âşığı şair Raif döngüsündeki komik olayları aktarıyor. Raif ve Letafet birbirlerine âşıktır ve çok yakında evleneceklerdir. Ancak iflas eden Letafet’in babası kızını para için bir başkasıyla evlendirme kararı alır. şıkların kavuşmak için buldukları çözüm yolları onları eğlenceli bir biçimde yan yana getirecektir.

“Raif ile Letafet” adlı müzikli oyun 21 Kasım’da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde ve 29 Kasım’da tarihinde Cihangir Atölye Sahnesi’nde (CAS) seyirciyle buluşacak.