Rakam ne demek, nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre rakam mı, rakkam mı?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘rakam'dır.
RAKAM NE DEMEK:
1- Sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III…
2- Bu işaretlerle yazılmış sayı.
3- Nicelik, miktar:
RAKAM NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin rakam mı, rakkam mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı rakam şeklinde olmalıdır.
rakkam (Yanlış kullanım)
rakam (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Açıklanan ihracat rakamları hayal kırıklığı yarattı.”