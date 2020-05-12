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Rakam ne demek, nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre rakam mı, rakkam mı?
Rakam ne demek, nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre rakam mı, rakkam mı?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘rakam’dır. Rakam mı, rakkam mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 12 Mayıs 2020 - 10:36

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘rakam'dır.

RAKAM NE DEMEK:

1- Sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III…

2- Bu işaretlerle yazılmış sayı.

3- Nicelik, miktar:

RAKAM NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin rakam mı, rakkam mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı rakam şeklinde olmalıdır.

rakkam (Yanlış kullanım)
rakam (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Açıklanan ihracat rakamları hayal kırıklığı yarattı.”

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