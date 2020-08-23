Ramazan Kabak, ‘İfade’ adlı şarkısıyla geliyor

‘Kaybetmekten Korkuyorum’ single şarkısıyla çıkış yapan Ramazan Kabak, ‘İfade’ adlı yeni single çalışması ile müzikseverler ile buluşmaya hazırlanıyor.

Daha önce yayınladığı şarkılarla dikkat çeken Ramazan Kabak’ın ‘İfade’ adlı single'ı Eylül ayında müzikseverler ile buluşacak. Şarkının aranjesi Ercan Erdem’e, mastering çalışması Emrullah Çatalkaş’a aitken klibin yönetmenliğini ise Daniel Bauer üstleniyor.

Almanya’nın Schwarzwald Bölgesi’nde çekimi yapılan klibin senaryosunu Ramazan Kabak kendisi kaleme aldı. Mayıs ayında ‘Katkı’ adlı single şarkısını yayınlayan Ramazan Kabak, Haziran ayında ise ‘Roman' adlı single çalışmasının klibini çekti.

Ramazan Kabak; ”Pandemi döneminde klip çekimleri aksadı ve benim gibi bir çok sanatçı arkadaşımın da şarkılarını yayınlarken çektiği zorluğu görüyor ve üzülüyorum ama bugünleri geride bırakacağımıza canı gönülden inanıyorum” şeklinde konuştu ve kliplerin gecikme sebeplerini de açıklamış oldu.