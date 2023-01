Rami Kütüphanesi açıldı

Rami Kışlası'ndan restore edilerek kütüphaneye dönüştürülen, 220 dönümlük alan içinde, 51 bin metrekarelik peyzaj alanına sahip Rami Kütüphanesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açılışta “Kültür-sanat merkezlerimizden müzelerimize, inşa ettiğimiz her yeni eseri tek bir hizmet başlığında sınırlandırmadan, insanımızın verimli ve keyifli zaman geçirmek için tercih edeceği çok yönlü, çok işlevli yaşam alanları olarak şekillendiriyoruz. Kütüphanelerimizi de yine bu bakış açısıyla projelendiriyoruz. Onarım, yenileme ve inşa sürecini eş zamanlı yürüttüğümüz Rami Kışlası’nın benzersiz dönüşümünü mümkün kılan da bu anlayıştır. Burası her şeyden önce eşsiz bir kütüphane. İstanbul’un en büyüğü. Oturma kapasitesi 4 bin 200 kişi, kitap kapasitesi ise 2,5 milyon. An itibarıyla koleksiyonunda 2 milyondan fazla kitap, dijital materyaller ve diğer yayınlar bulunuyor. Alımlarımız sürüyor, kapasitesinin tamamı dolacak” dedi.

Türkiye’nin en büyük Atatürk kitaplığını barındıran Atatürk İhtisas Kütüphanesinin de 20 binden fazla kaynak eserle, Rami Kütüphanesi’nde hizmet vermeye başlayacağını aktaran Ersoy, şöyle devam etti:

“Yakında bu sayı 30 bini geçecek. Kütüphane koleksiyonu, Atatürk'le ilgili eserlerin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti tarihi, Türk dili ve kültürüyle ilgili eserleri de içeriyor. Vatandaşlarımız, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunun ilgili yayınlarını, ayrıca bu konularda yurt içinde ve dışında yayımlanmış farklı eserleri bu kütüphanede bulabilir. Yüksek Kurumumuz bünyesinde basılmış 2 bin 608 yayının ihtisas kütüphanemizde yer alması ise bizim için ayrı bir gurur vesilesidir. Tabii fazla kitap diye bir anlayışı da asla kabul etmiyoruz. Bu hususta kendimizle yarışmaktayız. Ayrıca yurt dışından da hem Gazi Mustafa Kemal’i konu alan kitapları hem de ülkemizle ilgili basılan eserleri koleksiyonumuza eklemeyi sürdürüyoruz.”

“7/24 AÇIK OLACAK”

Ersoy, kütüphanenin kapalı kullanım alanının 36 bin 257 metrekare, iç avlu peyzaj alanının ise yaklaşık 51 bin metrekare olduğunun altını çizerek, serbest çalışma salonları, bebek, çocuk ve gençlik bölümleri, konferans, sergi ve fuaye salonları, atölye ve etkinlik alanları, kafeterya, cami, bebek bakım odası ve diğer yaşam alanlarıyla her ihtiyacın düşünüldüğünü söyledi.

Kışlanın iç avlusunda, dünyanın en iyi örneklerine benzer bir millet bahçesi projesinin hayata geçirildiğini vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:

“Rami Kütüphanesi, İstanbul gibi 7/24 açık ve hayatın içinde olacak. Sunduğu imkanlardan bütün vatandaşlarımız en üst düzeyde yararlanabilecek. Bu istisna eser engellilere, yaşlılara, özel gereksinimleri olan bütün vatandaşlarımıza cevap verecek donanımdadır. Son olarak şu çok önemli bilgiyi de sizlerle paylaşmak isterim. İstanbul Rami Kütüphanesi, 30 Aralık 2022’de Biosphere tarafından yerinde gerçekleştirilen denetimde, Sürdürülebilirlik Sertifikası almaya hak kazanan ülkemizdeki ilk kurum olmuştur. Biosphere, ‘Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi’ tarafından akredite bir programdır. Bu sertifika, koruma, araştırma, iletişim ve sergi alanlarında faaliyet gösteren kurumlar için tasarlanmış bir turizm sürdürülebilirlik sertifikasıdır. Dünyada İspanya dışında bu sertifikaya sahip kurumu olan tek ülke Türkiye olmuştur. Malumunuz olduğu üzere, ‘Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı’nı hazırlayarak, uluslararası düzeyde tescilini aldık. Dünyada böylesine kapsamlı bir çalışmayı yapan ilk ülke olarak bunun meyvelerini toplamaya başlıyoruz.”

Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi’nin İstanbul’un en büyüğü ve Avrupa’nın sayılı kütüphanelerinden biri olduğuna vurgu yaparak, şöyle konuştu:

“Hedefimiz ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 Yeni Kütüphane’ açmaktır. Bu hedefe ilerleyecek ve inşallah ulaşacağız. Ben Rami Kütüphanesinin İstanbul ve İstanbullular başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumumuza, başta değerli mimarlarımız Han Tümertekin ve Mehmet Cemil Aktaş olmak üzere restorasyon, renovasyon ve inşaat çalışmalarından teşhir ve tanzim işlerine kadar bu saygın esere emek ve destek veren herkese, yüklenici firmamıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” (AA)