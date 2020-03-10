Ramiz Dayı’nın hayatını anlatan Dayı: Bir Adamın Hikayesi’nin vizyon tarihi belli oldu
Fenomen dizi Ezel dizisindeki Ramiz Dayı’nın hayatını anlatan Dayı: Bir Adamın Hikayesi’nin senaryosunu Uğur Bayraktar ve Serkan Öztürk kaleme aldı. Filmin başrolünde ise Ufuk Bayraktar yer alıyor.
Dayı: Bir Adamın Hikayesi, Ramiz Karaeski’nin hikâyesinden bağımsız bir yapım olacak. Adil bir kabadayının hikâyesini anlatacak olan film, CGV Mars dağıtımcılığında 6 Kasım 2020 tarihinde vizyona girecek.
TUNCEL KURTİZ’LE ÖZDEŞLEŞTİ
Ezel dizisindeki Ramiz Dayı’nın gençliğini de Ufuk Bayraktar canlandırıyordu. Ramiz Dayı’nın ilerlemiş yaşını ise duayen oyuncu Tuncel Kurtiz oynuyordu.