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Ramiz Dayı’nın hayatını anlatan Dayı: Bir Adamın Hikayesi’nin vizyon tarihi belli oldu
Ramiz Dayı’nın hayatını anlatan Dayı: Bir Adamın Hikayesi’nin vizyon tarihi belli oldu
Ufuk Bayraktar'ın başrolünde yer aldığı ve Ezel dizisindeki Ramiz Dayı karakterini odağına alan Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filminin vizyon tarihi belli oldu.
Kültür Sanat 10 Mart 2020 - 12:09

Fenomen dizi Ezel dizisindeki Ramiz Dayı’nın hayatını anlatan Dayı: Bir Adamın Hikayesi’nin senaryosunu Uğur Bayraktar ve Serkan Öztürk kaleme aldı. Filmin başrolünde ise Ufuk Bayraktar yer alıyor.

Dayı: Bir Adamın Hikayesi, Ramiz Karaeski’nin hikâyesinden bağımsız bir yapım olacak. Adil bir kabadayının hikâyesini anlatacak olan film, CGV Mars dağıtımcılığında 6 Kasım 2020 tarihinde vizyona girecek.

TUNCEL KURTİZ’LE ÖZDEŞLEŞTİ

Ezel dizisindeki Ramiz Dayı’nın gençliğini de Ufuk Bayraktar canlandırıyordu. Ramiz Dayı’nın ilerlemiş yaşını ise duayen oyuncu Tuncel Kurtiz oynuyordu.

Usta sanatçı Tuncel Kurtiz’i 27 Eylül 2013’de kaybettik.

Son güncelleme: 12:10 - 10.03.2020