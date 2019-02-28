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Rap müziğin usta ismi Fuat’dan yeni albüm: ‘Omurga’
Rap müziğin usta ismi Fuat’dan yeni albüm: ‘Omurga’
Türkçe rap'in önde gelen isimlerinden Fuat, yeni albümü Omurga'yı dinleyicilerle buluşturdu. 
Kültür Sanat 28 Şubat 2019 - 15:36

Türkçe rap'in doğduğu yer olan Almanya'nın başkenti Berlin'de dünyaya gelen Fuat, solo albümü ‘Omurga'yı 1 Mart Cuma günü tüm dijital platformlardan yayınladı. Berlin SAE ve İstanbul Babajım Stüdyoları'nda kaydedilen albümde Fuat'a Almanya'dan Gris, Taktloss; Türkiye'den Saian, Patron, Şanışer ve Peyk eşlik ediyor.

‘Omurga'nın ilk video klibi ‘Rast Gel Kazara' adlı şarkıya çekildi. Octopus Film Yapım'ın prodüksiyonuyla çekilen klibin senaryosu ve yönetmenliği Nisan Dağ'a ait.

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