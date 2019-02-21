Rapçi Ezhel ikinci davasından da beraat etti

Rapçi Sercan İpekçioğlu'nun “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirme” suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı. Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Sercan İpekçioğlu katılmazken avukatı Fuat Ekin katıldı.

‘KARACAOĞLAN'LI SAVUNMA

Sercan İpekçioğlu'nun avukatı Fuat Ekin, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme suçunun özel kast ile işlenebilen bir suç olduğunu söyleyerek “Yargılama konusu şarkılar, sanat eseri, bir bütün olarak değerlendirildiğinde uyuşturucu madde kullanmaya özendirmek gibi özel bir kastın olmadığı açıktır. Sonuçta bu bir sanat eseri. Nasıl ki zamanında Karacaoğlan müstehcenlik suçundan yargılanmadıysa, günümüzde hukukun bu kadar geliştiği bir dönemde bu modern ozanların, kabul edelim ya da etmeyelim, eserlerinin bu şekilde ceza hukukuna konu edilmesi kabul edilebilir değildir. Sayın mahkemenin beraat kararı vereceği inancındayız” dedi.

İKİNCİ BERAAT

Mahkeme hakimi, yüklenen suçun unsurları oluşmadığını belirterek, sanık Sercan İpekçioğlu'nun beraatına karar verdi. Öte yandan Sercan İpekçioğlu, “Müptezel”, “İmkansızım”, “Şehrimin Tadı” adlı şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle Anadolu 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmış ve davada ilk duruşmada beraat etmişti.