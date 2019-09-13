Rap’in Duayeninden genç rapçilere sesleniş: Rap’in Rüyasi

1995 yılında Almanya’da iki ayrı rap grubu ile Erci E’nin bir araya gelmesiyle doğan ilk Türk rap grubu olan Cartel’in kurucularından Erci E, yeni teklisi ‘Rap’in Rüyası’nı dinleyicilerle buluşturdu. 1990’ların rap müzik tarzını yansıtan şarkı rap müziğin günümüzdeki durumunu ele alıyor. Şarkı, hip hop kültürünün ilk yıllarındaki sadeliğini ve o yıllardaki Cartel atmosferini yansıtırken geçmişe yeni bir soluk veriyor.

2020 yılında 25. yılını kutlamaya hazırlanan ünlü rap grubu Cartel'in kurucularından Erci E., şarkı sözlerinde genç rapçilere “Boş takılıp laf üreten olma” diye sesleniyor: “Gerçekleri yalanlar hiçbir zaman değiştirmez, kimileri ne zaman ne işler yaptı dinleyecez” diyen Erci E., “hip hop'un yeni aydınlanmasını da göreceğiz” sözleriyle önümüzdeki süreçte hip hop'un özüne bir geri dönüş yaşanacağına dair umudunu dile getiriyor.