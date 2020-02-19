Rashit’in ilk albümü plak formatında

Hem Rashit'in hem de Türk punk'ın ilk yasal albümü olarak kayıtlara geçen ‘Telaşa Mahal Yok' ise bundan tam 20 sene önce 1999'da piyasaya çıktı. Topluluğun o dönemdeki kadrosunda Tolga Özbey , Oğuz Taktak, Gökhan Tunçişler, Bülent Kabaş, Tolga Koçak yer alıyordu.

Punk müziğin kilometre taşlarından biri olarak kabul edilen albüm Kod Müzik tarafından yeniden yayınlanıyor. Albüm kartonetinde topluluğun daha önce su yüzüne çıkmamış fotoğrafları da yer alıyor.

YENİ ÇALIŞMA YOLDA

‘Telaşa Mahal Yok’ sonrasında 3 stüdyo albümü ile bir çok EP ve 45’lik yayımlayan topluluk bugünlerde yeni bir EP üzerinde çalışıyor ve zaman zaman verdikleri konserlerle takipçileriyle buluşmaya devam ediyor.