Rasim Öztekin salgın sonrasında kavuğu devredecek

Usta tiyatrocu Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu bu yıl devretmeyi planladığını ancak corona virüs salgınının buna engel olduğunu açıkladı. Öztekin, kavuğu salgın sonrası devredecek.

Galatasaraylılar Derneği’nin Instagram’daki yayınına katılan Rasim Öztekin, 2016’da Ferhan Şensoy’dan devraldığı Hasan Efendi’nin kavuğu ile ilgili açıklama yaptı.

‘NE KADAR ÇOK EL DEĞİŞTİRİRSE MOTİVASYON OLUR’

Kavuğun geleneksel bir adetin simgesi olduğuna değinen Öztekin, şöyle dedi: “2009 yılından bu yana kalp pili taşıyorum. Ben kavuğu aldığımda da o yaz aritmi geçirdim. Kalp pilinin üstüne aritmi eklenince doktorum, canlı performansları yasakladı. Heyecanı, koşturması ve stresi yüzünden sahneye çıkamadım. Acayip yıkıcı oldu.



Kavuğu aldığımda bende çok kalmasını istemiyordum. ‘Ne kadar çok el değiştirirse motivasyon olur' diye düşündüm. Bu sene devredecektim, Corona izin vermedi. Şu virüs bir geçsin devredeceğim. Online kavuk töreni yapmak istemiyorum. Kavuk bir geleneksel adetimizin simgesi onu online değil sahnede teslim etmek istiyorum.”

CUNDA’YI ÇOK ÖZLEDİ

Karantina sürecinde evde bol bol film izlediğini söyleyen usta tiyatrocu, “Bu günler bittiğinde ilk Ayvalık Cunda'ya gitmek istiyorum. Cunda'yı çok özledim. Şimdi tam zamanı” diye konuştu.