Rasim Öztekin ser verip sır vermedi

“Seksenler” dizisindeki Fehmi karakteri ile sevenlerinin karşısında olan usta oyuncu Rasim Öztekin, geride bıraktığımız gün İstinyePark’da objektiflere takıldı. Yaz sezonunda günlerini Ayvalık’taki yazlığında geçiren Öztekin, dizi ve film projelerinin görüşmeleri için İstanbul’a geldi.

Yakın zamanda Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile Baba Parası filminde rol alan Öztekin, proje ile ilgili açıklama yapmadı. Öztekin, hem film hem de dizi projesi ile alakalı sorulara teşekkür etmek ile yetindi. Usta oyuncu tek başına geldiği alışveriş merkezinde kısa süre alışveriş yaptı.