Rastgele nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre rastgele mi, rasgele mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘rastgele'dir.
RASTGELE NE DEMEK:
1- Gelişigüzel.
2- Seçmeden, iyisini kötüsünü ayırmadan, gelişigüzel, lalettayin.
RASTGELE NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “rastgele mi, rasgele mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı rastgele şeklinde olmalıdır.
rasgele (Yanlış kullanım)
rastgele (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Bu konu o kadar önemli ki; rastgele bilgilerle anlatılması imkansız.”