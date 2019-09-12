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Rastgele nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre rastgele mi, rasgele mi?
Rastgele nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre rastgele mi, rasgele mi?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘rastgele’dir. Rastgele mi, rasgele mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 12 Eylül 2019 - 08:19

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘rastgele'dir.

RASTGELE NE DEMEK:

1- Gelişigüzel.

2- Seçmeden, iyisini kötüsünü ayırmadan, gelişigüzel, lalettayin.

RASTGELE NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “rastgele mi, rasgele mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı rastgele şeklinde olmalıdır.

rasgele (Yanlış kullanım)
rastgele (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Bu konu o kadar önemli ki; rastgele bilgilerle anlatılması imkansız.”

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