Rastlantı nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre rastlantı mı, raslantı mı?

Rastlantı nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre rastlantı mı, raslantı mı?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘rastlantı’dır. Rastlantı mı, raslantı mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘rastlantı'dır.

RASTLANTI NE DEMEK: Bilgiye, isteğe, kurala veya belli bir sebebe dayanmaksızın oluveren karşılaşma, tesadüf anlamındadır.

RASTLANTI NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin rastlantı mı, raslantı mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı rastlantı şeklinde olmalıdır.

raslantı (Yanlış kullanım)

rastlantı (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Kaybettiğim cüzdanımı rastlantı eseri çalılıkların arasında buldum.”